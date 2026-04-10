国連の軍縮部門トップが会見し、イラン情勢などを受け核兵器をめぐる国際情勢は「複雑さを増している」と危機感を示しました。

【映像】国連事務次長のコメント（実際の様子）

中満泉国連事務次長「（核軍縮をめぐる）状況は悪化しているだけでなく複雑さを増している。リスクそのものが非常に大きくなっているのではという危機感を持っている」

中満泉国連事務次長は10日、日本記者クラブで会見し、イラン情勢やウクライナ情勢を念頭に、「安全保障環境は刻一刻と悪化している」「核兵器は、軍縮ではなく軍拡の方向に進んでいる」と強い警戒感を示しました。

また、27日からニューヨークの国連本部で始まるNPT再検討会議について、核保有国を中心に「透明性や説明責任」の強化がますます重要になるという認識を示しました。さらに、AIや宇宙など「21世紀の新たな核兵器をめぐる課題」についても議論する必要があるとしています。

再検討会議はここ2回最終文書の採択ができず、中満事務次長は、今回の会議の結果次第で条約が「空洞化」の状況に陥る恐れがあると指摘しました。

日本については唯一の戦争被爆国として核保有国と非保有国の橋渡し役としての活躍に期待を寄せました。（ANNニュース）