4月11日 記事更新

春といえば新しい出会いが待ち受けている季節。今まで触れたことがないゲームを始めるのにも絶好の時期だ。本稿では各プラットフォームで割引中となっているゲームから、とくにセール終了間際のものを紹介していく。

ニンテンドーeショップではオープンワールドRPG「The Elder Scrolls V: Skyrim」のほか、「Heave Ho（ヒーブホー）」、「バットマン: アーカム・トリロジー Batman: Arkham Trilogy」、「Stray (ストレイ)」などがセールの対象に。

また、Steamでは「CAPCOM SPRING SALE」や「Frontier Publisher Sale 2026」が開催中で、さまざまなタイトルが値引きされている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「The Elder Scrolls V: Skyrim」

6,050円→2,420円（60%オフ）

4月12日23時59分まで

世界で200以上のアワードを獲得したオープンワールドRPG。追加コンテンツが搭載された「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Bundle」やNintendo Switch 2向けの「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」もセール対象となっている。

・「Heave Ho（ヒーブホー）」

1,010円→353円（65%オフ）

4月15日23時59分まで

最大4人でローカル協力＆対戦プレイができるパーティーゲーム。ウデをのばして友だちや足場をつかみ、スイングしながらゴールを目指していく。

・「バットマン: アーカム・トリロジー Batman: Arkham Trilogy」

8,228円→2,715円（67%オフ）

4月12日23時59分まで

「バットマン：アーカム」シリーズの3作と、全てのダウンロードコンテンツを1つに収めたパッケージ。「バットマン: アーカム・アサイラム」、「バットマン: アーカム・シティ」、「バットマン: アーカム・ナイト」が収録されている。

・「Stray (ストレイ)」

3,500円→2,310円（34%オフ）

4月17日23時59分まで

家族からはぐれ、見知らぬ世界に迷い込んだ野良猫を主人公としたゲーム。ロボットやクリーチャーが存在する衰退したサイバーシティを探索し、異世界の謎を解き明かしていく。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「CAPCOM SPRING SALE」

期間：4月16日2時まで

【注目タイトル】

・「BIOHAZARD RE:3」

3,990円→399円（90%オフ）

ラクーンシティで突如発生した生物災害の脅威から逃げ延びていくサバイバルホラー「バイオハザード3」のリメイク版。もう1つの脱出劇である「BIOHAZARD RESISTANCE」も収録されている。なお、CEROレーティングZ相当となる「Z Version」も同様のセールが実施されている。

・「BIOHAZARD (1996)」

1,000円→500円（50%オフ）

サバイバルホラーシリーズの始まりとなった第1作目。怪しげな館にヘリで派遣された特殊工作部隊（通称S.T.A.R.S.）となり、死の罠から生き延びるために謎を解き明かしていく。

・「Monster Hunter Rise + Sunbreak」

5,990円→958円（84%オフ）

「モンスターハンターライズ」は累計販売本数1,500万本を記録しているアクションゲーム。50年ぶりの災禍“百竜夜行”が迫るカムラの里が物語の舞台となっている。またこのパッケージでは、超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターライズ：サンブレイク」もセットになっている。

□「CAPCOM SPRING SALE」のページ

「Frontier Publisher Sale 2026」

期間：4月17日2時まで

【注目タイトル】

・「プラネットコースター」

4,580円→229円（95%オフ）

1,000種類を超える建築用ピースを使って、世界にひとつだけのパークを構築していくテーマパーク運営シミュレーション。作品が完成したあとは、ほかのユーザーに共有することもできる。

□「Frontier Publisher Sale 2026」のページ

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