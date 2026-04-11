TVアニメ『神の雫』Blu-rayに亀梨和也アフレコメイキング映像収録 キャスト3人登壇した先行上映会ダイジェストも
TVアニメ『神の雫』Blu-ray（上巻：9月16日発売／下巻：12月23日発売）に、亀梨和也らが登壇した先行上映会ダイジェストや第1話アフレコメイキング映像などの収録が決定した。
【画像】かっこいい…！TVアニメ『神の雫』キービジュアル
亀梨は同作品で初めて声優に挑戦。上巻には亀梨に密着した『神の雫』第1話アフレコメイキング映像や、昨年開催した「『神の雫』アニメ化決定！制作発表会」ダイジェストなどを収録。下巻は、2月に開催し、亀梨、佐藤拓也、内田真礼が登壇した「『神の雫』先行上映会」ダイジェストなどが収録されている。
Blu-rayは、描き下ろし三方背ケースに加え、特製ブックレットが封入された仕様となっている。
さらに、法人別のオリジナル購入特典も公開された。法人特典は全5法人の展開で、複製原画イラストカードセットのほか、描き下ろし版権を使用したワインラベル風アクリルプレートやビジュアルシートなど充実のラインナップとなっている。10日から放送が始まったアニメ本編も見逃せない。
【画像】かっこいい…！TVアニメ『神の雫』キービジュアル
亀梨は同作品で初めて声優に挑戦。上巻には亀梨に密着した『神の雫』第1話アフレコメイキング映像や、昨年開催した「『神の雫』アニメ化決定！制作発表会」ダイジェストなどを収録。下巻は、2月に開催し、亀梨、佐藤拓也、内田真礼が登壇した「『神の雫』先行上映会」ダイジェストなどが収録されている。
さらに、法人別のオリジナル購入特典も公開された。法人特典は全5法人の展開で、複製原画イラストカードセットのほか、描き下ろし版権を使用したワインラベル風アクリルプレートやビジュアルシートなど充実のラインナップとなっている。10日から放送が始まったアニメ本編も見逃せない。
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