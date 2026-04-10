ロシアのウクライナ侵攻が長期化する中、アメリカの戦争研究所は9日、ウクライナが無人機の戦闘で主導権を握り領土の奪還につなげているとの分析を示しました。

戦争研究所によりますと、ウクライナは去年後半から今年にかけて、無人機部隊による攻撃を強化していて、ロシア軍の防空システムや補給路などに打撃を与え、進軍を妨げているということです。

その上で、ウクライナは無人機を使った戦闘で主導権を握っていて、今年の春までに、2023年の反転攻勢以降としては最も多くの領土をロシアから奪還したとしています。

その背景には、西側諸国の支援をもとにしたウクライナ独自の技術開発があるとも指摘しました。

ロシア側も劣勢だと危機感を抱いていて、プーチン大統領が無人機の技術開発を最優先課題と位置づけたとの情報も伝えています。

また、アメリカのABCテレビは6日、先月の無人機攻撃の数について、侵攻後としては初めてウクライナがロシアを上回ったと報じました。ロシア側が約6400機だったのに対し、ウクライナ側はそれを上回る約7300機が攻撃に使用されたということです。