ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。白いビキニ水着ショットを投稿した。

沖縄のビーチでの撮影会で着用した白のひもビキニ水着姿。「よそ見しちゃいや」と視線をくぎ付けにした。白砂の浜辺で膝をつき、前かがみになって98センチの谷間を強調するポーズをとったり、バストやヒップの曲線美が際立つバックショットなども公開した。

ストーリーズでも「白ビキニって最強だよねえ」と大きな岩の前でスラリと伸びる脚線美も披露したショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「透明感ありすぎ」「手足がとても長いよナ〜〜」「膝が可愛い」「可愛い過ぎて見つめてしまう」「サービスショット多すぎ」「セクシー過ぎます」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。