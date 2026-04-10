◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・開幕節 第１日（１０日、群馬・宇津木スタジアムほか）

ＪＤリーグ発足５シーズン目が各地で開幕し、昨季東地区３位のホンダが敵地で同２位のビックカメラ高崎を３―２で破り、開幕白星を飾った。２回に相手のレジェンド右腕・上野由岐子から右前に先制打を放った堀内香瑚中堅手は「開幕戦に勝ててシンプルにうれしいです。思い切ってスイングしていけました。チームとして積極的に行くことを徹底していたので、そこが勝ちにつながりました」と満面の笑みを浮かべた。

２回２死三塁。五輪２大会金メダルのレジェンド・上野に対し、堀内のしぶとさが効いた。初球の外角の浮き上がるライズボールを冷静に見極めると、２球目に膝元に食い込んでくる直球に対してバットを振り抜いた。鋭い打球が一塁手の横を抜け、先制の適時打だ。大歓声に思わずベース上でガッツポーズが飛び出した。

堀内は試合後の取材で「上野投手は、スピードもコースもすごくいいので、自分の中では迷わず割り切って、自分を信じて。去年も対戦している中で、自分の中ではイン（コース）を張って振りに行きました」と、満足そうに好投手からの値千金の一打を振り返った。

昨季もホンダの９番打者として存在感を示してきた大阪府出身の２０歳。「今季もしぶとく９番バッター頑張ります！ 」と元気に声を張り上げ「今季は数字を残したいけど、自分は９番なので、１番打者にどうつなげていけるか。役割を果たしていきたい」と頼もしく話した。

◆ニトリＪＤリーグ ニトリが冠スポンサーとなり、２１年東京五輪後の２２年に発足。１６チームを東西地区に分け、地区シリーズはホーム各３回戦、東西交流戦シリーズは各１回戦で行い、計２９試合をレギュラーシーズン（ＲＳ）とする。順位は勝率で決定。各地区３位までと４位で勝率が高い方がプレーオフ（ＰＯ）に進出。各地区１位とＰＯの勝者が、日本一を決定する１１月のダイヤモンドシリーズ（東京・ジャイアンツスタジアム）に臨む。