「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）

阪神が２点差をひっくりかえした九回のミラクル逆転劇で価値あるプレーがあった。

４番・佐藤輝、５番・大山の連打で１点を返して、なお無死一塁。ここで藤川監督は代走・植田を送った。同点のランナーとなる植田は、６番・木浪の打席で２ボールからの３球目にスタート。今季初盗塁となる二盗を決めて、前川の適時二塁打で同点のホームを踏んだ。

阪神は１−２の八回表にも一塁走者の福島、近本が盗塁（福島は失敗、近本は成功）を仕掛けている。中日バッテリーからすれば、代走が起用された時点でかなり警戒を強める。その中で決めた植田の二盗には大きな価値があった。

さらに続く木浪もカウント２−１から外角低めのフォークを強引に引っ張って一塁に転がし、植田を三塁へ進める進塁打を放っている。中日バッテリーにフォークを投げづらい場面をつくったことにも意味があった。

価値あるプレーがつながって、ミラクル逆転勝利が生まれた。試合後の藤川監督は「相手にプレッシャーをかけつづけるといいますか、そういうふうなことができているのもね。１つずつの積み重ねでタイガースにいい方向に転んでくれましたね」と選手をたたえている。前川の逆転打後に指揮官が見せたガッツポーズには、そんな思いがこもっていたのかもしれない。