◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ準々決勝 第１日（１０日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）

２戦先勝のチャンピオンシップ（ＣＳ）が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のＮＥＣ川崎が、ホームで同８位の埼玉上尾をセットカウント３―１（２５―２３、２５―１５、１３―２４、２５―２１）で下し、４強進出に王手をかけた。１１日に同会場で第２戦が行われ、ＮＥＣ川崎は勝てば次週の準決勝に進む。

来季にイタリア１部セリエＡ・ミラノに移籍が決まっているエースの佐藤淑乃が、ブロック２得点を含むチーム２位の１５得点でけん引した。佐藤とともに日本代表のミドルブロッカー・山田二千華主将は１２得点。「優勝に向けて、ホームでファンの方と一緒に頑張って行きたい」と意気込んでいた。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。