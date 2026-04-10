金栗記念選抜陸上中長距離大会の前日練習後に取材に応じた佐藤圭汰（カメラ・手島莉子）

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　陸上男子長距離で３月に駒大を卒業した佐藤圭汰（２２）＝京都陸協＝が１０日、スポーツ報知の取材に応じ、拠点に米国を選んだ理由や今後の目標を語った。佐藤はこの日、金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本）前日練習に参加した。

　新しいスタートを切る佐藤の胸は高鳴っていた。金栗記念の１５００メートルに出場し、同２０日には渡米予定。ナイキ創設の「Ｓｗｏｏｓｈ　ＴＣ」（米国・アリゾナ州）でマイク・スミス氏に指導を仰ぐ。「大学１年の冬に海外チームの練習に参加させてもらい、１５００メートルや５０００メートルのスピードにフォーカスした海外チームで、自分は世界に近づけると思いました。まず（２８年）ロサンゼルス五輪までは１５００メートルと５０００メートルで勝負したい。自分は若い世代の選手から憧れられる選手になりたい」。

　１５００メートルで日本歴代７位、３０００メートルと５０００メートルで室内日本記録を持ち、長く世代トップを走ってきた。米国では、同じチームで２４年パリ五輪１万メートル代表のニコ・ヤング（米国）、昨年の全米選手権１５００メートル２位のイーザン・ストランドらを追いかける立場に変わる。「１５００、３０００、５０００メートル（の持ちタイム）は向こうに行ったらダントツ一番下。でもワクワクしています。自分が上の立場のチームより、一番下のチームの方が燃える。一番下でスタートして『絶対にこの人に勝ってやろう』ってずっと継続できれば、いつかは世界レベルの選手になっていると思います。頑張りたいなと思っています」。

　練習に当たって、必須項目は「自己主張」という。「練習メニューは提示されますが、『体の状態は一人一人違う。ちゃんとコミュニケーションを取って欲しい』とすごく言われています。『今日はこのペースで行きます』とか、逆に疲労がたまっていたら『（ペースを）落とさせて下さい』とか。指示されただけじゃなく、自分で考えてやらないといけない」。

　２２年に駒大に進学し、トラックレースを中心にレースに出場したが、もちろん学生３大駅伝でも大いに活躍した。出雲駅伝は１、２年時に２区区間賞、全日本大学駅伝は２年時に２区区間新記録。箱根駅伝は３年時に７区、４年時に１０区で共に区間新記録を樹立した。大学時代に長い距離で脚を作った経験は確実に今後に生きる。「有酸素ベースが４年間でしっかりと培われたことはすごいアドバンテージだと思っています。１５００メートルや５０００メートルをやるにしても、有酸素ベースで無ければ後半は絶対に落ちてしまう。速いペースを維持できない。有酸素をメインとした４年間を過ごしたことは、すごく大きいと思っています」。

　今シーズンは６月の日本選手権、９月のアジア大会（共に名古屋）が国内の主要レース。それ以外は海外をメインに経験を積んでいく予定だ。「アジア大会はもちろんメダルを獲得したいですし、理想はそういう結果。でも、大学１年目に苦労したように、アメリカで全然違う環境になるので、環境に慣れることは相当大変だと思う。まずは結果というより練習や生活の流れをしっかりつかんで、故障しないこと。練習をずっと継続することを目標にっていうことを、第一に考えています」。フレッシュマンは新しく、大きな一歩を踏み出した。（手島　莉子）

　◆佐藤　圭汰（さとう・けいた）２００４年１月２２日、京都市生まれ。２２歳。洛南高３年時に１５００メートル、３０００メートル、５０００メートル（当時）で高校日本記録。２２年に駒大に進学し、２３年アジア大会（杭州）５０００メートル６位。２４年１月に５０００メートルで１３分９秒４５、同２月に３０００メートルで７分４２秒５６と連続で室内日本新記録。箱根駅伝は２年時３区２位、３年時の７区、４年時の１０区でともに区間新記録。今年３月に駒大を卒業した。１８４センチ６９キロ。