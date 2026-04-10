陸上男子長距離で３月に駒大を卒業した佐藤圭汰（２２）＝京都陸協＝が１０日、スポーツ報知の取材に応じ、拠点に米国を選んだ理由や今後の目標を語った。佐藤はこの日、金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本）前日練習に参加した。

新しいスタートを切る佐藤の胸は高鳴っていた。金栗記念の１５００メートルに出場し、同２０日には渡米予定。ナイキ創設の「Ｓｗｏｏｓｈ ＴＣ」（米国・アリゾナ州）でマイク・スミス氏に指導を仰ぐ。「大学１年の冬に海外チームの練習に参加させてもらい、１５００メートルや５０００メートルのスピードにフォーカスした海外チームで、自分は世界に近づけると思いました。まず（２８年）ロサンゼルス五輪までは１５００メートルと５０００メートルで勝負したい。自分は若い世代の選手から憧れられる選手になりたい」。

１５００メートルで日本歴代７位、３０００メートルと５０００メートルで室内日本記録を持ち、長く世代トップを走ってきた。米国では、同じチームで２４年パリ五輪１万メートル代表のニコ・ヤング（米国）、昨年の全米選手権１５００メートル２位のイーザン・ストランドらを追いかける立場に変わる。「１５００、３０００、５０００メートル（の持ちタイム）は向こうに行ったらダントツ一番下。でもワクワクしています。自分が上の立場のチームより、一番下のチームの方が燃える。一番下でスタートして『絶対にこの人に勝ってやろう』ってずっと継続できれば、いつかは世界レベルの選手になっていると思います。頑張りたいなと思っています」。

練習に当たって、必須項目は「自己主張」という。「練習メニューは提示されますが、『体の状態は一人一人違う。ちゃんとコミュニケーションを取って欲しい』とすごく言われています。『今日はこのペースで行きます』とか、逆に疲労がたまっていたら『（ペースを）落とさせて下さい』とか。指示されただけじゃなく、自分で考えてやらないといけない」。

２２年に駒大に進学し、トラックレースを中心にレースに出場したが、もちろん学生３大駅伝でも大いに活躍した。出雲駅伝は１、２年時に２区区間賞、全日本大学駅伝は２年時に２区区間新記録。箱根駅伝は３年時に７区、４年時に１０区で共に区間新記録を樹立した。大学時代に長い距離で脚を作った経験は確実に今後に生きる。「有酸素ベースが４年間でしっかりと培われたことはすごいアドバンテージだと思っています。１５００メートルや５０００メートルをやるにしても、有酸素ベースで無ければ後半は絶対に落ちてしまう。速いペースを維持できない。有酸素をメインとした４年間を過ごしたことは、すごく大きいと思っています」。

今シーズンは６月の日本選手権、９月のアジア大会（共に名古屋）が国内の主要レース。それ以外は海外をメインに経験を積んでいく予定だ。「アジア大会はもちろんメダルを獲得したいですし、理想はそういう結果。でも、大学１年目に苦労したように、アメリカで全然違う環境になるので、環境に慣れることは相当大変だと思う。まずは結果というより練習や生活の流れをしっかりつかんで、故障しないこと。練習をずっと継続することを目標にっていうことを、第一に考えています」。フレッシュマンは新しく、大きな一歩を踏み出した。（手島 莉子）

◆佐藤 圭汰（さとう・けいた）２００４年１月２２日、京都市生まれ。２２歳。洛南高３年時に１５００メートル、３０００メートル、５０００メートル（当時）で高校日本記録。２２年に駒大に進学し、２３年アジア大会（杭州）５０００メートル６位。２４年１月に５０００メートルで１３分９秒４５、同２月に３０００メートルで７分４２秒５６と連続で室内日本新記録。箱根駅伝は２年時３区２位、３年時の７区、４年時の１０区でともに区間新記録。今年３月に駒大を卒業した。１８４センチ６９キロ。