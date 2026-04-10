道路交通法改正に基づき、自転車にも反則金を課す「青切符」が導入され10日たった。日常的に自転車を利用する人は多く、青切符の影響力は大きい。導入の背景には、全交通事故に占める自転車事故の構成比が増えていることが挙げられる。青切符導入により手続きを簡易迅速に処理することで、違反者の時間的・手続き的な負担も軽減する。

対象は16歳以上で、一時不停止、傘さし運転が5000円、信号無視が6000円、スマホを見ながらの運転が1万2000円と違反の内容によって罰則が異なっている。青切符の違反金納付を無視していると、送検・起訴され、前科がつく可能性もある。

青切符の中で、特に反響が大きかったのは、正当な理由がなく歩道を通行した場合6000円というものだ。多くのメディアでも、歩道走行について取り上げている。しかし、歩道走行が即青切符となるわけではない。原則として、「指導警告」対応となる。青切符対象となるのは、スマホや傘さしなどの運転のみだ。

また、あまり報じられていないもので、並走禁止というものがある。歩道・車道問わず自転車の並走は、原則禁止で3000円の反則金が課せられる。

青切符の対象となるものについて、警察や学校で説明会やキャンペーンの実施も増えている。

導入後の摘発状況は

青切符後の摘発や逮捕する案件はあったのだろうか。

東京都北区王子では、一時不停止が10人、信号無視が6人いた。青切符がすぐに発行されたわけではなく、指導・警告での処理となっている。岩手県では8日、県内初の青切符での検挙が2件出た。

石川県では、自転車の酒気帯び運転をした疑いで男性が摘発され、車の運転免許停止処分を受けている。自転車の酒気帯び運転で免停となるのは同県では初めての事例だ。県警は男性を危険性帯有者と判断した。

福岡県春日市で8日、酒を飲んで自転車を運転し、街灯に衝突した会社員男性が現行犯逮捕。基準値の4倍を超えるアルコールが検出された。

意外と知られていないが自転車の飲酒運転は、青切符ではなく赤切符だ。青切符は軽微な違反だが、より危険な行為や事故は赤切符の対応となる。自転車の酒気帯び運転は2024年11月から新たな罰則対象となった。具体的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっている。酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金だ。前述通り「危険性帯有者」とみなされた場合は免停となる。

「危険性帯有者」は、重大な危険行為に対し、今後車を運転した場合にも交通事故を引き起こす可能性が高い人に対しての評価だ。評価は車の運転に限らず、交通の重大な危険を及ぼす行為を行った場合、公安委員会が行政処分できると定められている。

また、悪質な自転車運転者を対象に実施している講習を50回無視したとして、大阪市の男性を書類送検した。自転車講習の受講が義務化されて以来、書類送検となるのは初となっている。

青切符が導入されたが、傘さし運転やスマホ操作をしなければ基本的に、指導で済む。無茶な運転をしないよう、自戒を込めて気を付けたい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部