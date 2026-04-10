フリーアナウンサーの和久田麻由子が１０日、東京・汐留の日本テレビで、同局の新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（２５日スタート、土曜・後１０時）の記者会見に登壇した。民放初出演となる同番組で、メインキャスターを務める。また同日にフリーアナなどをマネジメントする大手芸能事務所「セント・フォース」に所属することも明らかになった。

同事務所の公式サイトには所属タレントとして和久田アナが紹介されていた。白いブラウス姿の宣材写真とともに生年月日、身長、出身地を掲載。学歴は「東京大学経済学部 卒」。趣味は「ミュージカル鑑賞」とプロフィルも記載されていた。経歴の欄にはＮＨＫ時代に担当した番組が列挙され、日本テレビでＭＣを務める「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」もあった。

和久田アナは東大卒業後、ＮＨＫに入局。「おはよう日本」「ニュース７」などのキャスターを務め、大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」でも司会を務めた。その後は妊娠・出産を経て、昨年１０月に職場復帰。ＮＨＫでは昨年度に唯一レギュラー出演し、進行とナレーションを務めていた番組「未解決事件」は３月２８日の放送を最後に終了していた。