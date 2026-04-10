◇パ・リーグ 西武３―6ロッテ（2026年4月10日 県営大宮）

西武の源田壮亮内野手（33）が、9回2死満塁で痛恨の2点適時失策。逆転負けを喫し、チームは単独最下位に転落した。

岸の逆転2点二塁打の直後、9回を守り切れば勝ちという場面だった。2死満塁で正面のゴロを源田がグラブからポロリ。二塁ではなく、一塁への送球を選択したが間に合わず、2人が生還。逆転を許した。

名手が「あと1死」で犯した痛恨のミス。試合後、源田は「あそこでアウトにしないといけないところでしたが、それができなかったので、技術不足だなと感じました」と言葉を絞り出した。

一塁に送球するか、二塁に送球するか微妙なタイミングだったが、「そこは自分はファーストを選択して、結果セーフだったので、そういうところも含めて反省です」と振り返った。

その後も「絶対に捕らないといけないですし、グラブに収めないといけない打球でした」「アウトにしないといけなかったので。若いピッチャーも投げていますし」「対応できなかったので、技術不足だなと思いました。チームに申し訳ないです」と渋い顔で反省の言葉を繰り返した。