「ファーム・西地区、広島０−１阪神」（１０日、マツダスタジアム）

阪神が２連勝。二回に山田脩也内野手（２０）の１号ソロで奪った、虎の子の１点を守り切った。先発の西勇輝投手（３５）は６回３安打無失点の快投を見せた。試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−西勇が６回無失点の快投。

「さすがやな。（捕手の）町田を勉強させてくれてる、やっぱり構えがどうだとか、いろんなことで。キャッチャーがリードするんじゃなくて、勇輝がリードをして町田を育てようというか。いいコンビになってきた。町田にとってはもう素晴らしい勉強だよ」

−西勇は「９番・ＤＨ」にも入った。

「そうそう、（１軍に）呼ばれた時のためにということで。そういう準備をしとかなきゃいけないんで。これからファームの先発ローテーションのピッチャーはほとんどの選手が（打席に）入って、途中から糸原が代打で入るとか、そういうシミュレーションを組まなきゃいけないんで」

−ずっと４番起用していた西純を初めて１番で起用した。

「そうそう。今日、（西純の）お母さんも来てるし、純矢の思い切りの良さとか、そういうところを買ってね。そしたら２安打や、勢いつくよ」

−山田は大瀬良から本塁打を放った。

「見事！大瀬良から打ったっていうところがね、値打ちがあるよ」

−２日のファーム・中日戦（ナゴヤ）で戸井の特大本塁打を「新幹線当たるかと思った」と表現していたが、今日の山田の本塁打は…。

「在来線。今日はＪＲ西日本か。この前はＪＲ東海、今日はＪＲ西日本。在来線弾や！（もし電車に当たって）遅延が起こったら申し訳ない。阪神打線によりダイヤの乱れに注意！これ書いとけよ」