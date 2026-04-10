結局、こういうのが一番使える！【ハニーズ】流行に左右されない「シンプルパンツ」

どのボトムスを穿くか悩んだときに頼りになるのは、トレンドに左右されないシンプルデザイン。上品かつきちんと感のあるパンツなら、さまざまなシーンにマッチするはず。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で見つけた、オンオフ問わず使える「シンプルパンツ」をご紹介。ヘビロテしやすく、機能性優秀なアイテムを厳選しました。

すっきり見えが狙えるクロップドパンツ

【GLACIER lusso】「クロップドパンツ」\4,980（税込）

裾にかけて細くなるテーパードシルエットのパンツ。センタープレス入りで、公式ECサイトでは「きちんと感もスタイルアップも叶えるデザイン」と紹介されています。ウエストの後ろには隠しゴムが入っていてラクに穿けそう。接触冷感・抗菌防臭機能付きで、これからの時季にヘビロテしたくなる一本です。

ラクに穿けてきれい見えする優秀パンツ

【GLACIER lusso】「イージーテーパードパンツ」\3,980（税込）

テーパードシルエット & センタープレスでラフ見えせず、きれいめコーデにも使いやすいイージーパンツ。トップスをインすれば、メタリックパーツが付いたウエストリボンがアクセントになってくれます。接触冷感・洗濯後シワができにくいイージーケア機能付き。オンオフ問わず活躍する一軍パンツとして重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M