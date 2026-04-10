

IS:SUE（C）︎LAPONE GIRLS

４人組ガールズグループ「IS:SUE（イッシュ）」が10日、1ST ALBUM『QUARTET』（カルテット）より、４人での再録音源を含む計7曲の先行配信をスタートした。

既発楽曲のうち5曲は、4人体制で再録した“QUARTET ver.”として収録。今のIS:SUEだからこそ表現できる、新たなハーモニーを感じられる内容となっている。Spotifyではアルバムのカウントダウンページも公開され、今後の配信を事前に予約して待つことができる。

また、アルバムリード曲の「Quartet」は、4月18日0時00分よりTikTokおよびInstagramでショート音源の配信がスタート。その後、アルバムリリースに先駆け、5月7日0時00分より各音楽配信サービスで先行配信が開始される予定。

IS:SUEは、2026年5月24日に自身最大規模となる東京ガーデンシアターでのファイナル公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』の開催も控えている。先行配信楽曲・CONNECT・THE FLASH GIRL・SHINING（QUARTET ver.）・Phase（QUARTET ver.）・Super Luna（QUARTET ver.）・Love MySelf（QUARTET ver.）・コエ（QUARTET ver.）■先行配信リンクhttps://IS-SUE.lnk.to/QUARTET_DG