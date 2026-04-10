◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】５年ぶり２度目の優勝を目指す松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２で回り、首位と５打差の１７位発進となった。３年連続で初日のアンダーパーを逃したが、５打差のＶ圏内に耐えた。初出場の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は１２オーバーの８４で最下位。２連覇を狙うロリー・マキロイ（３６）＝英国＝、サム・バーンズ（２９）＝米国＝が６７で首位。

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オーガスタの強い日差しが差す１４番パー４。松山は得意のアプローチで珍しくミスを犯した。風の影響を受けやすく、神に祈るほど難しいとされる１１〜１３番「アーメンコーナー」をパーで抜けた直後。グリーン奥１８ヤードから第３打が強めに出てピンを越え、急傾斜を転げ落ちてグリーン外へ。第４打も寄せ切れずに３メートル強を残すピンチに見舞われた。「１４番で全部壊れた」と振り返ったが、ねじ込んでボギーで切り抜けた。

起伏がきつく、硬くて速い超高速の“ガラス”グリーン。１番の第２打はピン奥１０メートルへ想像以上に転がり「うわ、硬いんだと。メンタルをやられた」と漏らした。生命線のパーオン率は全体５１位の６４・２９％と低調。アプローチも苦戦した中、支えたのは今季好調のパットだった。５番で２・５メートル、１４番で３メートル強のボギーパットをしぶとく沈め、２度の“ダボ回避”。「あのボギーパットが残るようじゃしんどいゴルフだけど、あそこが入ったのはすごく大きかった」とかみしめた。

グリーンの傾斜を足裏で読む「エイムポイント」を今季から本格的に始めた。試合や練習で毎回、グリーン上で勾配に応じた本数の指を顔の前に立て、ラインを定めて打ち出すルーチン。マスターズで１ラウンド通じて実践するのは初めてだ。１０番で４メートルを沈めて初バーディーを奪い、高難度のグリーンでパット数２７は全体５位だ。足裏まで神経を集中させ、踏みとどまった。

今回で１３年連続１５度目の出場。３年連続で初日アンダーパー発進を逃したが、首位と５打差はＶ圏内だ。９０年のニック・ファルド（英国）、０５年のタイガー・ウッズ（米国）は１８ホール終了時の７打差から最大差逆転優勝し、自身も２１年は初日の４打差２位から逆転で初Ｖを飾った経験がある。「しっかり伸ばして、上位で戦えるように頑張る」。５年ぶり２度目の優勝を狙う松山の表情は明るく、言葉は前向きだった。

◆エイムポイント 「エイムポイント・エクスプレス・リード」の略称。２０１１年に女子のステーシー・ルイス（米国）が取り入れて世界ランク１位となって以降、広まったパット前の動作。足裏で感じたグリーンの傾斜を勾配ごとに段階分けし、カップからどれだけ外して打つかを決める。例えば傾斜レベル１の場合は、見た目の指１本分カップの外に打ち出す、という約束ごと。足裏の感覚で錯覚を防ぎ、客観的な判断の一助になる。