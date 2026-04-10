全国の人気キャバ嬢たちが“トレーディングカード化”。人気キャバ嬢のきほは一人だけホログラム加工をされた“レアカード”になり、「プレッシャーです！」と困惑を見せた。

【映像】クオリティが高すぎる美人キャバ嬢の“キラキラ”トレカ

4月8日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#53が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

今回は一流キャストをトレーニングカード化。狩野、ベッキー、マテンロウのアントニー、ザ・マミィの酒井貴士がキャバ嬢を“召喚”して対戦するカードバトルを開催した。

カードがランダムに配布されると、「俺、レアカード」とホクホク顔を見せたアントニー。アントニーが披露したのは、人気キャバ嬢・きほ（ジャングル銀座）の一枚。他のキャストのカードと違い、きほのカードだけ全面にきらびやかなホログラム加工。一人だけ別格の扱いがなされ、スタジオが「やば！」「なにー！？」とザワついた。

きほ本人も「めっちゃキラってる！（笑）」と驚きの声を上げ、「プレッシャーです！」と困惑。スゴすぎるクオリティに、アントニーは「このままトレカとして売りに行っていい？」と冗談を飛ばした。