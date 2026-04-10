10日に公開初日を迎えた、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。今作の舞台は神奈川・横浜。同市内にある映画館『横浜ブルク13』では、公開初日に1万席以上の座席を用意。映画館の担当者を取材しました。

■劇場版・第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

10日に公開を迎えた劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。今回の舞台は、“神奈川県の横浜”。物語は、バイクの祭典『神奈川モーターサイクルフェスティバル』を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。

それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速でした。その後、フェス会場では最新技術を搭載した白バイ“エンジェル”のお披露目が行われます。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現。犯人の正体、そしてその目的とは一体何なのか――。

これまで劇場版『名探偵コナン』では、作品の舞台となる場所を訪れる、いわゆる“聖地巡礼”などが盛り上がりを見せてきました。前作『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』では、長野県が舞台となっていました。“横浜”を舞台にした今作では公開初日の10日、早くもSNSで“聖地巡礼”のため、横浜を訪れたという人の投稿がありました。

■横浜の映画館担当者「身が引き締まる思い」 “コナン史上最大規模”の公開館数

劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開館数は、合計526館でコナン史上最大規模（東宝発表）。「通常上映」に加え「IMAX」や「4DX」など様々な上映形態で作品を鑑賞することができます。

舞台となった横浜市の桜木町駅近くにある『横浜ブルク13』では、公開初日だけで1万以上の座席を用意。映画館の担当者を取材すると、「多くのお客様に来てほしい」という思いのもと、公開初日の10日に“総座席数1万1826席”を用意し、1日に「48回」上映することになったということです。

さらに、力を入れたのは“装飾”だといいます。劇場が入る施設の外観に展示されたポスターは、よく見ると14枚全て『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のポスター。

映画館の担当者によると、多くの人の来場が予想されるため、映画以外も楽しめるよう装飾に力を入れたといい、今回はエレベーターなど映画館内や施設の外にもポスターなど装飾を施したところが今までにない点だといいます。

そして、「横浜が舞台ということで（横浜ブルク13の）地元の作品になるので、改めて身が引き締まる思いです」と話しました。