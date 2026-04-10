長州小力、信号無視・無免許運転認め謝罪 事の経緯を詳細説明「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず」
【モデルプレス＝2026/04/10】お笑いタレントの長州小力が4月10日、所属事務所・西口エンタテインメントの公式YouTubeにて、無免許運転および信号無視について謝罪した。
【写真】長州小力、黒スーツ姿で深々頭下げる
長州が無免許運転、信号無視をした疑いで書類送検されたという報道について、事務所の公式サイトでは「このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」としている。
道路交通法違反について長州は「多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、そして応援してくれてるファンの皆様、視聴者の皆様にご迷惑かけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すみませんでした」と自身の言葉で謝罪。「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転してしまい、警察の方や行政の方に本当にご迷惑をかけてしまいまして、本当に申し訳ありません」と謝罪を重ねた。
信号無視については「赤信号で止まっている時に、椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていない時に青信号になったなと思い込んで、左折をしたところ交差点にいた警察官に信号無視を指摘され、路肩に車を止めました」と流れを説明。その際に免許証を提示したところ、有効期限が約1ヶ月切れていたことを告げられたといい「そこで免許更新を忘れていたことに気づきました」と語った。
現在は「法律上の決定を本当に反省しつつ待っている状態であります」とし「本当にやったことに関しては後悔しかありません」と再び頭を下げた。（modelpress編集部）
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◆長州小力、無免許運転、信号無視認める
長州が無免許運転、信号無視をした疑いで書類送検されたという報道について、事務所の公式サイトでは「このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」としている。
◆長州小力、道路交通法違反詳細説明
信号無視については「赤信号で止まっている時に、椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていない時に青信号になったなと思い込んで、左折をしたところ交差点にいた警察官に信号無視を指摘され、路肩に車を止めました」と流れを説明。その際に免許証を提示したところ、有効期限が約1ヶ月切れていたことを告げられたといい「そこで免許更新を忘れていたことに気づきました」と語った。
現在は「法律上の決定を本当に反省しつつ待っている状態であります」とし「本当にやったことに関しては後悔しかありません」と再び頭を下げた。（modelpress編集部）
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