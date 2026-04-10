アニメ『DAYS』の柄本つくしや、『パズドラクロス』のエースなどの声を担当してきた、注目の声優・吉永拓斗さん。この春、アニメ『スノウボールアース』で主人公の流鏑馬鉄男を演じる吉永さんに、作品への思いや、オーディション秘話などについて、“アニメ・声優オタク”の私、伊藤遼が伺いました。

■原作を読んで、鉄男に「ほれちゃって」

4月から放送が開始されたアニメ『スノウボールアース』。漫画家・辻次夕日郎さんの連載中の漫画が原作で、コミックスは累計80万部を突破している話題作です。人見知りの少年・鉄男が、唯一の友達のロボット・ユキオとともに、雪と氷に覆われ変わり果てた地球で、銀河怪獣と戦いながら世界を救うために奮闘する物語です。吉永さんは主人公の鉄男役を、オーディションで勝ち取りました。

――どのようにオーディションに臨みましたか？

原作を読んだ時点で面白すぎて、最新刊まで全部買っちゃって。夜通し読んで。セリフをちょっと口で読んでという時間を過ごしていて、“俺が絶対にユキオに乗りたい！ 鉄男になりたい！”。でも、そんな人はいっぱいいる。どこで勝負するかってなった時に、「小手先の技術とかじゃない、魂や！」と思って、「俺が一番でかい声で叫んでやる」くらいのテンション感で最終オーディションを受けさせていただきました。

鉄男の、とっさに人を守るために自分の身を投げ出せる勇敢な姿にもうほれちゃって。だからもう気づいたら鉄男目線でセリフを読みながら原作を読んでいました。

――鉄男のどんなところを注目して見てもらいたいですか？

救世主としては強いですし、頼もしいなっていう姿をきっと見ている皆さんも感じられると思うんですけど、一番は鉄男が苦手なコミュニケーションに向かって頑張っていく、成長していく物語なので、きっと皆さん、鉄男を見て自分を重ねて一歩踏み出す勇気をもらえると思うんですよ。そういうキャラクターを演じたいなって思っています。

怖いところに飛び込んでいくのってすごく勇気がいると思うけど、そういう時にこの作品を思い出していただいて、“心の中に鉄男がいる、ユキオがいる”、“だから僕も頑張れる”って思ってくれたらうれしいです。

実際、昔は自分も鉄男くらい人見知りの時期があったので、そういう時のことを思い出しながらお芝居をさせていただきました。

■夢を追いかける人へ「いろんな経験をしてほしい」

吉永さんは4歳のころから子役として活動していました。洋画の吹き替えやアフレコの経験を重ねていましたが、子役の活動はどこか習い事のような感覚だったといいます。本格的に声優の道へ進んだのは、2つのアニメ作品との出会いがきっかけだったそうです。

――本格的に声優の道を歩もうと決めたきっかけは？

きっかけでいうと、僕が16歳、17歳の時に決まったサッカーアニメの『DAYS』という作品と、『パズドラクロス』という作品をやらせていただいたんですけど、そこで自分が初めて主人公としてお芝居をさせていただいた時に、お芝居って楽しいなっていうふうにそこで思って。みんなで作っていく一体感みたいなものをすごく感じて、ちゃんと自分がそこで中心にいるっていう経験から（声優って）いいなって思いました。

――夢を追いかける人たちへメッセージを送るとしたらどんな言葉を送りますか？

決してアドバイスではなく、同じ目線で夢に向かって、目標に向かって突き進んでいる人間としての言葉なんですけれども。僕は、もともとお芝居をやりたいと思ってこの職業を始めたわけではないんですよ。（この業界に）気づいたらいて、俺どうなっていくのかなってぼんやりと想像しながら進んでいく中で、“これだ！”って思う瞬間に出会って。だから出会い方っていうのは意外とそんなに関係なくて、結局自分がいくつになっても、その瞬間その瞬間で、何に心を動かされるかっていうことが大切だと思っているので、いろんな経験をしてほしいなって思っています。

■吉永拓斗さんのプロフィルと編集後記

【吉永拓斗さん プロフィル】

アニメ『スノウボールアース』の流鏑馬鉄男や、『DAYS』の柄本つくしなどを演じる、子役出身の注目声優。サッカー、プレミアリーグのチェルシーを応援している。

【お話を聞いて一答遼談！（編集後記）】

人見知りで、優しい人柄で、温かい雰囲気の吉永さん。演じる鉄男そのものが、まさに目の前にいるかのような人でした。オーディション前から、演じる鉄男目線で原作を読んでいたという話は印象的でした。“必ず自分が鉄男を演じるんだ”と、強い気持ちになれたのは、『スノウボールアース』に、鉄男に、心を動かされたからなのだと思います。“魂”の演技を最後まで楽しみたいと思います。

企画・取材：日本テレビ 伊藤遼