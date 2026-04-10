「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）

阪神が２点を追う九回に逆転し、連勝で今季初の単独首位に浮上した。

ヒーローは前川だった。１点差に迫った九回２死一、三塁。代打で打席に立つと、中日の守護神・松山の初球を捉えて右翼線へ鋭い打球を放った。適時二塁打に右翼・尾田の失策も絡んで、一気に２者が生還。今季初安打が劇的な一打となると、二塁上では何度もガッツポーズを繰り出した。

高卒５年目の今季は開幕２軍スタート。この打席が今季４打席目だった。今季初安打で勝利に貢献し、ヒーローインタビューでは「今年初ヒットがこのような形で貢献できたのでめっちゃうれしかったです」と声を弾ませた。さらに父と祖母が観戦していたことを明かし、「いいヒットを見せられたかなと思います」と話して口元を緩めた。

プロ３年目の２０２４年には１１６試合で打率・２６９を記録して、左翼の定位置奪取が期待されたが、２０２５年は６９試合で打率２４６と成績を落とした。開幕後も２軍で努力を重ねており、「いろんな先輩からめげずにコツコツ頑張るように言われたので。悔しい思いをしているので（プレーに）ぶつけられるように頑張ります」とさらなる活躍を誓った。