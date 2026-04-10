浜田聡前参院議員が１０日、警視庁捜査２課を名乗る者から不審な電話があったことを明かした。

浜田氏がＸやインスタグラムが公開した動画には「岩手県警の方まで直接行っていただいて、事実確認の話を直接お伺いしたいという内容です。ただ距離も離れていたので対応が可能かどうかを事前に連絡を入れている」と警視庁捜査２課のオオイシを名乗る者とのやりとりが収められていた。

ただ、相手の電話番号はアメリカからで、浜田氏は「ちょっと発信元の番号が本当に警視庁でしたっけ？」とツッコミ。相手は「協力してもらえるかだけの確認」と繰り返し、浜田氏は「協力はします。今日でも向かいます」と応じ、通話は終了した。

浜田氏は「発信元も怪しかったので、警視庁の方に確認する必要がある。皆さんがどう判断されるか」と動画公開の経緯を説明した。

警察官を名乗る特殊詐欺は横行しており、警察庁は「警察官が電話で捜査対象となっているなどと伝えることはない。電話を切って、警察相談専用電話（＃９１１０）に相談してください」と注意喚起している。出頭要請で不安を煽ってから、その後、ビデオ通話などで逮捕状を見せ、金銭の話に持ち込むケースが多い。

浜田氏は昨年も宮城県警を名乗る者からの電話があり、「私の口座がマネロンに使われたので捜査に協力してほしい、とのこと。周囲に電話内容が聞こえないところで話してほしいと言われ、私が今は難しい旨を答えたところで先方が電話を切った」と明かしていた。