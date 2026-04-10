◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人は５番に入ったトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１点リードの７回に貴重な追加点となる特大の右越えソロを放ち勝利に貢献した。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は、試合前まで１１戦でわずか打点１と苦しんでいた「５番打者」にキャベッジを固定すべきだとした。

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当たりもそうだったけど、チームにとっても大きな一発だった。１点リードの７回。１点差と２点差では大勢、マルティネスにかかる負担は全然違うからね。実際に大勢は１失点したけど、この一発があったからこそリードを守りきれた。

キャベッジは開幕から１番を任され（７試合）、その後２番になった（４試合）。もちろん、１番でも２番でも、何番を任せても大丈夫だけど、チーム状況を考えれば今は「５番」が適任じゃないかな。

３番・泉口、４番・ダルベックとクリーンアップはこの「左、右、左」の３人で固定でいい。この日、５番に得点圏で回ることはなかったけど、好調のキャベが後ろにいることでダルベックに対する相手投手の攻め方も変わってくる。よりストライクゾーンで勝負してくるはずだ。

そうなると、この日の浦田、佐々木が無安打だった１、２番をどうするのかという話になる。今は１番は足も使える浦田でいい。２番は打撃好調の佐々木でいいけど、松本、中山らに丸だっている。その時の調子や相手投手との相性で決めていけばいい。

（宮本 和知）