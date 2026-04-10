

.ENDRECHERI.／堂本剛

.ENDRECHERI./堂本剛が、８月12日に約１年半ぶりのパッケージCDアルバム「new chapter purple」（ニューチャプターパープル）をリリースする。

初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態でお届けする本作は４月10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されている。さらに、4月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYA で開催される HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」でアルバムを予約すると、会場限定特典として“プリントメッセージ入りグリーティングカード”をプレゼント。

そして4月22日には、本アルバムに収録される「Heart of Rainbow」の先行配信も決定した。「Heart of Rainbow」は、新章の幕開けを予感させるミドルファンクチューン。たゆたうようで芯のある歌声に、80sを思わせるギターアルペジオや自在に駆け巡るシンセメロディが重なり、さらに斬新なリズムトラックが楽曲を彩る。懐かしさを感じさせながらも、ヒップホップ以降の音楽的系譜を取り込んだ、エモーショナルなサウンドに仕上がっている。

それぞれの道、すべての選択を正解と信じて進めばいい―。そんなメッセージを込めた本作は、新たな境 地に立 った.ENDRECHERI. / 堂本剛が、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソング。10日から、特典付き Pre-add/Pre-save（配信予約）の受付もスタート。Apple Music または Spotifyで配信予約をした人には“「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像”をプレゼント。

また、堂本剛の誕生日である4月10日に行われたインスタライブでは、先行配信曲「Heart of Rainbow」に込められた大切な想いを堂本剛自身が語る場面も見られ、配信、そしてアルバムの発売がますます楽しみとなる一夜となった。