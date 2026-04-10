4月10日は、その漢字の成り立ちから制定された「駅弁の日」。行楽シーズンの幕開けと共に、東京の玄関口・大丸東京店が2025年の年間売上トップ10を発表しました。

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4月10日は「駅弁の日」 大丸東京店が年間売上トップ10を発表

週末は行楽日和ということで、お出かけのお供に「駅弁」なんていかがですか？

4月10日は4と十（じゅう）で「弁」の字になることなどから「駅弁の日」なんです。

東京駅直結の大丸東京店では、2025年の1年間で販売された約1000種類のお弁当の中から売上個数トップ10が発表されました。

栄えある1位は、5年連続1位の創作鮨処タキモトの「ドリームプリティミルフィーユ 1795円」です。

サーモンやタラコなどが美しく重なり、上にはあわびやカニなどが豪華に盛り付けられた、まさに「海の宝石箱」。

創作鮨処タキモト 大丸東京店 出口昇 店長

「お子様からご年配の方まで重宝されている。来年も1位をとれるよう精進いたします」

さらに、今回のランキングの特徴の一つに…

大丸東京店 食品担当 太葉田大さん

「幕の内弁当がとても人気を集めています。肉・魚の弁当は価格高騰の影響も受けやすい。幕の内（弁当）は企業努力も含めて、お客様にお買い求めやすい価格で提供している結果だと思います」

今回初めてランクインした、10位の日本橋弁松総本店の「並六 白飯弁当 1458円」も幕の内弁当。

1850年創業、ペリーが日本に来る3年前からお弁当を作ってきたということで「日持ちをさせるために味を濃くする」など、“昔ながらの江戸前スタイル”も人気の一つです。

さらに駅弁と言えば、電車内で食べるのが醍醐味ですが、2025年の6位から5位へと上がったのが、西洋銀座の「牛フィレ肉のカツサンド 1780円」。

お弁当の手軽さは外国人観光客にもウケているようで…

ブルネイ・ダルサラームからきた男性

「赤飯のおにぎりと白米のおにぎりを買いました。（大阪に行く）新幹線で座って食べるよ」

――同じような習慣はブルネイにあるか？

「私たちの国には電車はないから、車内で食べることはありません」

アメリカからきた男性

「これはカッパだよね？これはカニ、これはウナギ？ウナギに似た別の種類のものだよね？新幹線では食べていいけど、ローカル線ではダメなんだよね？」

一方、日本では当たり前のお弁当に驚く人も。

アメリカからきた男性

「今までアメリカではこんな見た目のものは見たことがない。魚を食べて、その下のご飯を食べるのがユニークで魅力的です」

ヒーローとのコラボ商品に、“おいしい”が詰まった肉ざんまい弁当まで登場

「駅弁の日」に合わせてコラボ商品も登場。

こちらは、神戸の老舗・淡路屋の大人気駅弁「ひっぱりだこ飯 1480円」です。

過去にはミャクミャクとコラボしていましたが、今回タッグを組んだのは、あの国民的ヒーロー「ウルトラマン」です。

関東では直営の2店舗で販売。SNSでは…

SNSの声

「買ってから3分？開けてから3分？」

ウルトラマンの設定にならって「3分以内に食べないといけないのか？」という疑問も。淡路屋さんの見解は…

淡路屋のX

「次に食べたくなるまで3分です」

一方、4月から東京駅の駅弁屋祭で販売が始まったのが、牛・豚・鶏を一度に楽しめる贅沢なお弁当、松川弁当店の「牛豚鶏の肉づくし弁当 1580円」です。

山形牛のすき焼き風に、香ばしく焼き上げた山形のブランド豚。そして、山形産のハーブ鶏も楽しめる、まさに山形の“おいしい”が詰まった肉ざんまい弁当です。

山形のJR左沢線・全線開通104年を記念して作られたそうですが、地元の良さを伝えたいと、首都圏でも販売することになりました。

崎陽軒の新作商品 見た目はシウマイ、中身は…？

駅弁の定番といえば、冷めてもおいしい、崎陽軒の「シウマイ弁当」ですが、先週から意外な商品の販売を始めていました。

シウマイが並んでいるように見えますが、パッケージには「ギヨウザ」と書いてあります。

崎陽軒 広報 鈴木莉緒さん

「通常のギョウザはたくさんの種類が世に出回っている。それを崎陽軒が作ったらこうだぞ」

車内でも食べやすい一口サイズということもあり、見た目はシウマイそのもの。念のため、聞いてみました。

――この商品はギョウザですか？シウマイですか？

崎陽軒 広報 鈴木莉緒さん

「崎陽軒が作るギヨウザです」