こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した矮小銀河「PGC 39058」。りゅう座の方向、地球から約1800万光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した矮小銀河「PGC 39058」（Credit: ESA/Hubble & NASA）】

淡く広がる小さな銀河「PGC 39058」

画像の左下から中央にかけて、淡くぼんやりと広がっているのが、今回の主役であるPGC 39058です。

ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によれば、PGC 39058は矮小銀河に分類されています。矮小銀河は天の川銀河などの巨大な渦巻銀河と比べると規模が非常に小さく、含まれる恒星の数も数百万〜数十億個程度にとどまります。

また、渦巻銀河の特徴である渦巻腕（渦状腕）や、バルジ（銀河バルジ）と呼ばれる中心部のふくらみといった明確な構造を持たず、全体的にぼやけた姿をしていることも特徴です。

強烈な光を放つのは天の川銀河の恒星

一方、画像の右上で強烈な光を放ち、十字型の回折スパイク（望遠鏡の構造によって生じる光の筋）をともなっているのは、天の川銀河に属する恒星「HD 106381」です。地球からは約630光年離れています。

優れた性能を持つハッブル宇宙望遠鏡が観測したHD 106381は目がくらむほど明るく見えますが、実際には6.7等星です。人間の肉眼で見える限界（6等星）よりもわずかに暗く、地上から観察するには双眼鏡や小型の望遠鏡を必要とする程度の明るさでしかありません。

神話級の難しさ？偶然の配置が観測をはばむ

肉眼ではギリギリ見えない明るさとはいえども、淡く暗い遠方の銀河を研究しようとする天文学者にとって、重なるほど近くに見える恒星は観測の障害となります。手前にある恒星の光のほうが奥にある天体の光よりも強く、詳細な特徴を覆い隠してしまうからです。

ESAはこの観測の難しさを、ギリシア神話におけるヘラクレスの試練にたとえています。りゅう座のモデルは100の頭を持つ「ラドン」と呼ばれる竜なのですが、ヘラクレスの12の試練のひとつに、そのラドンが守る黄金のリンゴを盗み出すというものがありました。まぶしく輝く恒星の向こうにある淡い矮小銀河の詳細なデータを得ることは、神話で語られる試練のような困難さがある、というわけです。

高性能な観測装置が捉えた星々と遠方銀河

恒星のまばゆい光に一部が隠されつつも、ハッブル宇宙望遠鏡の「ACS（掃天観測用高性能カメラ）」は、その高い分解能によってPGC 39058の姿を見事に捉えました。画像を拡大すると、この淡い銀河もまた無数の星々の集まりであることが、はっきりとわかります。

さらに背景には、PGC 39058よりも遠くにある銀河がいくつも写り込んでいます。主役である矮小銀河の性質と、それを観測する上での困難さ、そして宇宙の奥行きを同時に感じさせる一枚です。

冒頭の画像はESA/Hubbleから2010年9月13日付で公開されました。

本記事は2020年9月11日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 矮小銀河でスターバースト銀河で腕1本の渦巻銀河 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した「NGC 178」 天の川銀河を周回する球状星団と矮小銀河 ガイアDR2データでたどる軌道どれだかわかる？ ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した“しし座”の矮小銀河参考文献・出典ESA/Hubble - Bright star - faint galaxy