AKB48の公式ブログが10日に更新され、11日に東京ビッグサイトで行われる67枚目のシングル「名残り桜」発売記念の個別握手会に、向井地美音（28）が体調不良で欠席することが発表された。

「不参加メンバーのお知らせ」と題したブログを更新。「明日4月11日（土）東京ビッグサイトで開催するAKB48 67thシングル『名残り桜』Official shop盤発売記念「個別握手会」につきまして、向井地美音が体調不良により不参加となりますことをご案内いたします」と向井地の不参加を発表した。

「開催直前でのご案内となりましてお客様には多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

前総監督の向井地は3日に東京・国立代々木競技場第1体育館で卒業コンサートを開催。ラストは「5月からは1人のAKBオタクに戻ります！みんなでAKB応援しようね！」と言い残しステージを後にしていた。4月30日のAKB48劇場での卒業公演を行い、グループを卒業する。

◇向井地 美音（むかいち・みおん）1998年（平10）1月29日生まれ、埼玉県出身の28歳。1歳で子役デビューし、2013年に15期生としてAKB48に加入。14年発売の「希望的リフレイン」で初めてシングル曲の選抜入りを果たし、16年発売の「翼はいらない」で初のシングル曲センターに抜てきされた。19年4月から24年3月までグループの3代目総監督を務めた。