タレントの梅宮アンナさん（53）が、俳優の西丸優子さん（45）とともに、婦人科がんの啓発セミナーに登場。治療の経過や、SNSで発信する上で気をつけていることを語りました。

梅宮さんと西丸さんが登壇したのは、『アストラゼネカ 婦人科がん啓発セミナー』。梅宮さんは、乳がんのひとつである『浸潤性小葉がん』と診断され、2024年に右胸の全摘出手術を受けています。西丸さんは、2023年に子宮体がんが見つかり、翌年に子宮と両卵巣の全摘出、リンパ郭清手術を受けたことを公表しています。

イベントで、治療の経過について聞かれた梅宮さんは「抗がん剤、手術、放射線は去年3月に一旦終わっています。そこから毎日お薬を飲んでいます。飲む抗がん剤とホルモン剤を毎日飲むんですね」と説明。

そして、「がんというものは“大変お金がかかる”というお話を聞いてまして、実際やはりお薬、高いです。1錠8800円のを1日2錠も飲んでいて。落っことしちゃうと大変です」と明かしつつ、「ホルモン剤は10年飲まなければいけないので。乳がんはすごく治療が長いので。飲む抗がん剤はあと1年。副作用的なものは基本あまりなくてですね、安定をしている状態です」と、説明しました。

一方の西丸さんは、「抗がん剤が終わってもうすぐ2年たつかなというところなんですけど。最初は、すごく手のしびれがあったりで、しびれに対するお薬だったり漢方だったりをいろいろ飲んでいた部分はあったんですけど、ようやく最近そういうものは落ち着いて。ただ、卵巣を取ってしまったので女性ホルモンを作る臓器がなくなってしまったということで、女性ホルモンが全く出なくなってしまったので。ホルモン補充のお薬を今、毎日飲んでいます」と語りました。

■梅宮アンナ、SNSの長文は「5時間ぐらいかけて書く」

がんを公表してから、自身のSNSなどで治療の様子を発信している2人。記者から“治療のことなどを発信する際に意識していることは？”と聞かれ、梅宮さんは「間違った情報を絶対あげてはいけないというふうに思って、気をつけています。実際、医療のことに関して書く時は、先生に一回見せてそれからアップロードしてるんですね。そうじゃないと、私はお医者さんじゃないので間違った情報をあげると責任があるものなので。そこは大変慎重に、神経ピリピリさせながら書いたり」とコメント。

そして「大体、私長文を書く時、5時間ぐらいかけて書くんですね。なのでみんなに驚かれちゃいますけども。1回でも間違えちゃいけないっていうのがありますので」と、SNSでの発信に神経を使っていると明かしました。

■西丸優子「リアルな治療中の方の声が見つからなくて…」自身の経験から発信へ

同じ質問に、西丸さんは「子宮体がんって知った時に色々調べたんですけど、あまりリアルな治療中の方の声というものがなかなか見つからなくて、実際どんなことをするのか。抗がん剤（治療）の日々はどうなんだろうっていうことが、全く分からなかったので。それを私が、抗がん剤が始まってから毎日欠かさずに（インスタグラムの）ストーリーズにあげてためていこうっていうふうに思って」とコメント。

自身の発信では「“こんなふうに言ったらいいかな”っていうことを考えるよりも実際、その日どういう体調だったかっていうことと、どんな治療をしたかっていうこと、その日の気分はどうだっていう、実際自分に起きていることをただ、つらつらとしゃべって」とし、気をつけたこととして「私はお医者さんではないので、専門的なことを私の意見として言っては絶対いけないな、ということだけを気をつけていて」と明かしました。

そして、「体験したことだけを普通に素直に言っているということで、特に自分がポジティブに発信しなければとか、そういうことは考えてなかったですね。思った通り、その日のテンションで発信していたという感じです」と語りました。