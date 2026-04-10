◇セ・リーグ 巨人3―2ヤクルト（2026年4月10日 東京D）

巨人はヤクルトに競り勝って2連勝した。先発のドラフト1位・竹丸が5回2/3を8安打されながら1失点と粘投して2勝目。阿部監督は「打たれるのは次に反省できますんで。それでもね、要所でしっかり抑えていたので、勝ちにつながったのかなと思います」と評価した。

キャベッジが2―1の7回に3号ソロ。指揮官は「もうあれがあってね、勝てましたんで」と称賛。助っ人を5番に入れた打線がはまったが、「理想はやっぱり1、2番でね、足を使いたい。今日はたまたま機能しましたけれど、まだ先長いのでね、いろいろ模索してやっていこうかなと思います」と話した。

3―1の8回に登板した大勢は全球直球で1回2安打1失点。「大勢とマルティネスに関しては、やるかやられるかなんでね。何いって打たれようが、何いって抑えて帰ってこようがどっちでもいいので」と信頼を寄せた。

明日11日は新外国人右腕のマタが来日初先発。「多くは求めませんので。彼もまだ若いですし、思い切って腕を振っていってくれればいいかなと思います」と期待した。