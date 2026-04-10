アルルカンが主催イベント＜friend & fiend 2026＞を、7月30日に東京・Spotify O-EASTで開催することが決定した。

＜friend & fiend 2026＞は、リスペクトで結ばれた関係性を前提としつつ、その均衡の上でぶつかり合うことをコンセプトとしたイベント。

3年連続での開催となる今回は、連続出演となるえんそく、RAZORをはじめ、全7組がラインナップされた。

出演者は、アルルカン、えんそく、XANVALA、RAZOR、CODOMO DRAGON、vistlip、JILUKAの7組。

開催にあたり、暁（Vo）は次のようにコメントしている。

『小難しいことは一旦置いてシンプルに楽しむ。OKしてくれたバンドと面白がってくれる君と、バンドに力が漲っているタイミングでf&fを開催出来るのがさらに楽しみです。

誕生日だったり、お祭りだったり。

誰かにとって特別な日であるように

この日生きて会う僕等にとっての特別な1日を。

3度目のf&f、よろしくお願いします！』

＜アルルカン Presents「friend & fiend 2026」＞

■日程/会場

7月30日(木) Spotify O-EAST ■開場/開演

開場 14:45 / 開演 15:30 ■出演者

アルルカン / えんそく / XANVALA / RAZOR

CODOMO DRAGON / vistlip / JILUKA ▽ 詳細はこちら

http://arlequin-web.com/news/4827.html