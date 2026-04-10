アルルカン、主催イベント＜friend & fiend 2026＞開催決定
アルルカンが主催イベント＜friend & fiend 2026＞を、7月30日に東京・Spotify O-EASTで開催することが決定した。
＜friend & fiend 2026＞は、リスペクトで結ばれた関係性を前提としつつ、その均衡の上でぶつかり合うことをコンセプトとしたイベント。
3年連続での開催となる今回は、連続出演となるえんそく、RAZORをはじめ、全7組がラインナップされた。
出演者は、アルルカン、えんそく、XANVALA、RAZOR、CODOMO DRAGON、vistlip、JILUKAの7組。
開催にあたり、暁（Vo）は次のようにコメントしている。
『小難しいことは一旦置いてシンプルに楽しむ。OKしてくれたバンドと面白がってくれる君と、バンドに力が漲っているタイミングでf&fを開催出来るのがさらに楽しみです。
誕生日だったり、お祭りだったり。
誰かにとって特別な日であるように
この日生きて会う僕等にとっての特別な1日を。
3度目のf&f、よろしくお願いします！』
＜アルルカン Presents「friend & fiend 2026」＞
■日程/会場
7月30日(木) Spotify O-EAST
■開場/開演
開場 14:45 / 開演 15:30
■出演者
アルルカン / えんそく / XANVALA / RAZOR
CODOMO DRAGON / vistlip / JILUKA
関連リンク
◆アルルカン オフィシャルサイト
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