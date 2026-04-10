タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を欠席。代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン３号」の関太、山本浩司の３人が出演した。

２時間ＳＰの後半では過去に収録したＶＴＲで、有吉弘行、久保田直子アナウンサーとのスタジオトークを展開したマツコ。

定番にしてほしい期間限定の食べ物の話題になると「１個だけあるわ。通年商品にしてほしいヤツ」と話し出し、「ベーコンポテトパイ。今年も３０個は食べたかな」とカミングアウト。

マクドナルドが毎年春の定番お食事パイとして４月から５月にかけて販売する商品について、マツコが「出てる間、１か月くらいしか出てないんだけど」と言ったところで「１日１個のペースですね」と驚いた久保田アナ。

有吉と久保田アナが「あんまり食べたことない」と声をそろえると「食べてみて。ベーコンポテトパイは食べて、１回」と懇願したマツコ。

有吉が「月見バーガーはめっちゃ盛り上がるじゃん。ベーコンポテトパイって言って盛り上がってるの周りにいない」とマックの別の期間限定商品をあげながら口にすると、マツコは「ウソでしょ。いや、いや、いや、あたし、これとチキンタツタが好きなんだけど、チキンタツタはもう通年にしてもらわなくても我慢できるようになってきた」と明かすと、画面に映されたベーコンポテトパイの映像を見ながら「もう映さないで。見ただけでよだれが出てきたから」と訴えていた。