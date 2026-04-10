FRUITS ZIPPERがデビュー4周年記念日となる4月10日（金）に生配信を実施。5thシングルCDの発売、新曲「ふるっぱれーど」の配信リリースを発表した。

生配信ではサプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせると、FRUITS ZIPPERと一緒に世界へ“KAWAII”を届けるお手伝いをする精霊「ふるーつちゃん」が登場。

FRUITS ZIPPERがこれから叶えたい夢として、鎮西寿々歌は「2年連続で紅白歌合戦出場」、櫻井優衣は「日本レコード大賞受賞」、月足天音は「国立競技場でのライブ開催」、仲川瑠夏は「『わたしの一番かわいいところ』以上のヒットソングを出すこと」、松本かれんは「（韓国の音楽番組）M COUNTDOWN出演」、早瀬ノエルは「（世界最大規模の音楽フェス）Coachella出演」、真中まなは「CD売上50万枚」を堂々と掲げ、「絶対に全部叶えたい」とファンにさらなる飛躍を誓った。

配信中には、待望の5thシングルCDが7月15日（水）に発売されることが発表。さらに、新曲「ふるっぱれーど」がアリーナツアー初日の4月24日（金）に配信リリースされることが決定し、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。この楽曲は、誰もが持っている“好き”という気持ちや、そのときめきで世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌う、FRUITS ZIPPERらしいポジティブなエネルギーをぎゅっと詰め込んだ一曲となっている。

また、アリーナツアーのキービジュアルも公開された。今回のビジュアルは「夢の中の夢」をテーマに、デビュー時のアーティスト写真も手がけたOFBYFOR TOKYOのYUKARI氏が制作。デビュー当時、CGで動くアーティスト写真という新しいスタイルを見せた彼女たちは、この4年間の活躍を通して、唯一無二の存在としてさらに輝きを放っている。

5thシングルCD

発売日：2026年7月15日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD 初回限定盤：3,300円

FRUITS ZIPPER盤：1,800円

通常盤：1,200円

Digital Single「ふるっぱれーど」

配信日：2026年4月24日（金）