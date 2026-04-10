FRUITS ZIPPER、5thシングルCD発売＆新曲「ふるっぱれーど」リリース決定。デビュー4周年記念配信で夢を語る
FRUITS ZIPPERがデビュー4周年記念日となる4月10日（金）に生配信を実施。5thシングルCDの発売、新曲「ふるっぱれーど」の配信リリースを発表した。
生配信ではサプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせると、FRUITS ZIPPERと一緒に世界へ“KAWAII”を届けるお手伝いをする精霊「ふるーつちゃん」が登場。
FRUITS ZIPPERがこれから叶えたい夢として、鎮西寿々歌は「2年連続で紅白歌合戦出場」、櫻井優衣は「日本レコード大賞受賞」、月足天音は「国立競技場でのライブ開催」、仲川瑠夏は「『わたしの一番かわいいところ』以上のヒットソングを出すこと」、松本かれんは「（韓国の音楽番組）M COUNTDOWN出演」、早瀬ノエルは「（世界最大規模の音楽フェス）Coachella出演」、真中まなは「CD売上50万枚」を堂々と掲げ、「絶対に全部叶えたい」とファンにさらなる飛躍を誓った。
配信中には、待望の5thシングルCDが7月15日（水）に発売されることが発表。さらに、新曲「ふるっぱれーど」がアリーナツアー初日の4月24日（金）に配信リリースされることが決定し、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。この楽曲は、誰もが持っている“好き”という気持ちや、そのときめきで世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌う、FRUITS ZIPPERらしいポジティブなエネルギーをぎゅっと詰め込んだ一曲となっている。
また、アリーナツアーのキービジュアルも公開された。今回のビジュアルは「夢の中の夢」をテーマに、デビュー時のアーティスト写真も手がけたOFBYFOR TOKYOのYUKARI氏が制作。デビュー当時、CGで動くアーティスト写真という新しいスタイルを見せた彼女たちは、この4年間の活躍を通して、唯一無二の存在としてさらに輝きを放っている。
5thシングルCD
発売日：2026年7月15日（水）
予約はこちら：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD
初回限定盤：3,300円
FRUITS ZIPPER盤：1,800円
通常盤：1,200円
Digital Single「ふるっぱれーど」
配信日：2026年4月24日（金）
＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞
4月24日（金）神奈川県 横浜アリーナ
4月25日（土）神奈川県 横浜アリーナ
5月2日（土）東京都 国立代々木競技場 第一体育館
5月3日（日）東京都 国立代々木競技場 第一体育館
5月5日（火・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館
5月6日（水・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館
5月19日（火）広島県 広島グリーンアリーナ
5月20日（水）広島県 広島グリーンアリーナ
5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川
5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川
6月6日（土）北海道 北海きたえーる
6月7日（日）北海道 北海きたえーる
6月24日（水）愛知県 IGアリーナ
6月25日（木）愛知県 IGアリーナ
7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE
7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館
詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour