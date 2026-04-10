◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

ヤクルト・吉村貢司郎投手が７回を自責点２でしのぐも２敗目を喫した。

最速１５１キロの速球を軸に巨人打線を６回まで４安打、２点に抑えていたが１点を追う７回、先頭のキャベッジに特大の右越えソロを許した。その直後の８回、味方打線が１点を返しただけに、痛恨の被弾となった。「７回のあそこはやっぱりもったいなかったという風に思うので、しっかりとそこも投げきれるように頑張っていきたいと思います」と反省した。

開幕投手を務めた３月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）から３週連続で金曜日に登板。３試合目で最長となる７回を投げた。順当にいけば、次回登板は１８日の巨人戦（神宮）になる見通し。２週続けて同じ相手との対戦になるが「自分の球を投げるっていうのを大事にしていきたいですし、相手もいろいろと考えてくると思う。僕らもしっかりと考えて、どういう対策をというのをここからまたやって、反省も踏まえてこの１週間をしっかりいいものにしていきたい」とリベンジを誓った。