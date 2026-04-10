STARGLOWが4月10日(金)、千葉・森のホール21にて自身初となるファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞をスタートさせた。

本ツアーは1月31日(土)・2月1日(日)に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。

ライブパートでは、オリコン週間デジタルシングルランキング1位 (4/13付)、Billboard JAPAN Hot 100 2位 (4/8公開) を獲得した最新シングル「USOTSUKI」をはじめ、デビュー曲「Star Wish」、プレデビュー曲「Moonchaser」などを披露。ファンミーティングならではの企画コーナーも盛り沢山の内容で、メンバー5人はSTARS (STARGLOWファンの呼称) との再会を楽しみ、会場にはこの日を待ちわびたファンたちの弾けるような笑顔が広がった。

また、終盤のMCでは追加公演として、横浜・神戸でのアリーナ公演開催をサプライズ発表。 ＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞と題された本公演は、8月1日(土)・2日(日)に横浜アリーナ、8月8日(土)・9日(日)にGLION ARENA KOBEにて開催される。デビューから約6ヶ月という異例の速さでアリーナの舞台に立つことが決まった5人に対し、会場からは割れんばかりの歓喜と祝福の声があがった。

本日4月10日(金)20時より、STARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行およびB-Town〈Architect〉会員先行受付が開始となっている。

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 【神奈川】横浜アリーナ

2026年8月1日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月2日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年8月8日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月9日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 ・チケット料金

アップグレードチケット：後日詳細発表

全席指定：9,900円(税込) ・枚数制限

1公演お一人につき2枚まで

※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定 ・チケット先行受付(抽選)

STARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行

受付期間：4月10日(金)20:00 〜 4月20日(月)23:59

当落発表/入金期間：4月28日(火)15:00 〜 5月3日(日)23:00

▶︎新規入会はこちら

https://bmsg.shop/pages/starglow-fc-members B-Town〈Architect〉会員先行

受付期間：4月10日(金)20:00 〜 4月20日(月)23:59

当落発表/入金期間：4月28日(火)15:00 〜 5月3日(日)23:00

▶︎新規入会はこちら

https://bmsg.shop/pages/b-town

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場 ▼チケット料金

全席指定：9,900円（税込）

※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。

※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。