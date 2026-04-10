シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が10日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。自身の母が、シンガー・ソングライターのAI（44）の母と知り合いだと明かした。

アンジェラ・アキは、AIと会うと「私たち、母親同士が知り合いって知ってた？」と聞き、AIが「え？本当に」と驚くと「1回だけ接点があった」と語った。

アンジェラ・アキは父が日本人、母が米国人のハーフ、また、AIの母で、鹿児島でタレント活動なども行っているバーバラ植村さんは、日本人の父と米国人の母のハーフで、AI自身はクオーターになる。

そのため、アンジェラ・アキは「AIちゃんのママと私の母が、外国の人が日本の人と結婚している人の会ってあるんですよ。外国人妻の会って。そこで接点があって」と言い「“Do you Know AIちゃん？”って言われて。“AIちゃん知っているけど会ったことない”って。“AIちゃんのママ最高”って凄く盛り上がっていたから、いつかそれを言おうと思っていたら10年以上たっちゃって」と笑っていた。