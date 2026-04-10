9日、吉本興業所属のお笑いコンビの「大自然」が解散すると発表した。大自然は主に漫才を得意とするコンビで2015年7月に結成。以降、2016年「NHK新人お笑い大賞」本戦出場、同年「ABCお笑いグランプリ」決勝進出など輝かしい経歴を持ち、近年では各バラエティー番組にも出演していた。

なお、「大自然」のメンバーである「しんちゃん」「ロジャー」共に解散後も芸人は続ける意向を見せており、コンビとしての最後の舞台は12日に行われるという。

ネットでは「突然の解散に驚いた」「寂しい」といった声が上がった一方、月末や月初めならともかく「4月9日」という中途半端な時期での発表には一部でさまざまな声が上がった。

9日が発表日となったのは、TBS系の番組「水曜日のダウンタウン」の影響が大きいと思われる。大自然の2人は8日に「水ダウ」にて放送された企画「寿司合戦チャンピオントーナメント」に出場、決勝戦まで勝ち進むなど大活躍をしていた。

恐らくはこの時点で大自然の解散はある程度、決まっていたと思われるが、「水ダウ」のOA前に解散を発表すれば『水ダウ』への影響（◯月解散予定などのテロップ入れなど）が想定されるため、解散発表は8日のOAまで時期を調整していたと思われる。

現にネットでも「水ダウのOA翌日なのは視聴者の見方が変わってしまう事への配慮かな」「きっとオンエアを待って発表したんだろうな」といった声が相次いでいた。

実際、若手芸人にとって「水ダウ」は、憧れの番組であると同時に「芸人人生をも左右する」非常に影響力が高い番組であるそうだ。

2020年3月にOAされた「若手芸人にドッキリを仕掛けた時、ドッキリを仕掛けられた怒りよりも『水ダウ』出演を喜んでしまう説」では、若手芸人が怒りのリアクションがうまくできず思わず喜んでしまう芸人たちの姿が映し出されていた。

しかし、解散発表の時期まで影響を与えてしまうとは「水ダウ」恐るべしである。