日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。25日から始まる同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材 news LOG」でタッグを組む元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）とのショットを公開した。

この日行われた制作発表会見で、和久田アナとともにメインキャスターを務めることが発表。夕方の情報番組「news every.」（月〜金曜後3・50）に2人で生出演し、意気込みを語った。

インスタグラムにポーズを決める2ショットを投稿し、「土曜夜、新しい報道番組、やります」と報告。「和久田麻由子さんと一緒に仕事する日が来るなんて 人生、何があるかわかりませんね」と驚きを明かし、「この歳になってまた新しい舞台で挑戦させてもらえて 私は幸せだなぁとつくづく。みなさんのおかげです。ほんとです。ありがとうございます」と感謝をつづった。

森アナは「news every.」にも引き続き出演することを告知し、「everyも引き続きやってますので、平日夕方と土曜夜、どうぞよろしくお願いします」と伝えた。