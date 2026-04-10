【ひらがなクイズ】1分で挑戦！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは「野生の生き物」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、大自然の中でたくましく生きる存在や、私たちが普段使っている漢字のルールにまつわる言葉を用意しました。一見すると難しそうですが、一度ひらめけば「なんだ、それか！」と納得すること間違いなし。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□の
□□のへん
□□のみち
ヒント：野生の生き物を指す呼び方や、漢字の「いぬ・きつね・おおかみ」などに共通して使われる部首の名前を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けも」を入れると、次のようになります。
けもの（獣）
けものへん
けものみち（獣道）
どれもなじみのある言葉になりますね。今回は一つの言葉から派生した表現が中心の問題でした。具体的な生き物の姿や、漢字の形といった視覚的なイメージを膨らませることで、脳の検索スピードがさらに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、大自然の中でたくましく生きる存在や、私たちが普段使っている漢字のルールにまつわる言葉を用意しました。一見すると難しそうですが、一度ひらめけば「なんだ、それか！」と納得すること間違いなし。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□のへん
□□のみち
ヒント：野生の生き物を指す呼び方や、漢字の「いぬ・きつね・おおかみ」などに共通して使われる部首の名前を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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正解：けも正解は「けも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けも」を入れると、次のようになります。
けもの（獣）
けものへん
けものみち（獣道）
どれもなじみのある言葉になりますね。今回は一つの言葉から派生した表現が中心の問題でした。具体的な生き物の姿や、漢字の形といった視覚的なイメージを膨らませることで、脳の検索スピードがさらに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)