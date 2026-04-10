「ダンディすぎるwww」舘ひろしの証明写真NG集に反響！ 「ふざけてるのにかっこいいイケおじ」
映画『免許返納!?』の公式X（旧Twitter）は4月10日、投稿を更新。俳優の舘ひろしさん演じる同映画の主人公・南条弘が登場する、ユーモアたっぷりの証明写真ガイドラインを公開しました。
【画像】舘ひろしならではの証明写真NG集
一方、「不適当な写真例」には「デカすぎる」「横を向いている」「はしゃいでいる」「ハーレーに乗る」「いっぱいいる」「ダンディすぎる」という6つのカットが並んでいます。舘さんらしさを生かした、ユーモラスなNG集です。
コメントでは「いやもうこれむしろ全部OKだろww」「ふざけてるのにかっこいいイケおじ」「ショットガンを持たせたい」「いっぱいいるのバカすぎておもしろい」「（あぶない）デカすぎる」「ダンディすぎるでダメなら右上もかなりギリギリでは・・・？」「ダンディすぎるwwwwwそれは仕方ないのでは！？ww」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】舘ひろしならではの証明写真NG集
「いやもうこれむしろ全部OKだろww」同アカウントは「南条弘から学ぶ 証明写真ガイドラインを大公開」とつづり、画像を投稿。「適当な写真例」としてスーツ姿の舘さんの証明写真を掲載しており、「無帽、正面、上三分身、無背景のもの（6ヶ月以内に撮影したもの）」という条件を満たしたものとして紹介しています。
コメントでは「いやもうこれむしろ全部OKだろww」「ふざけてるのにかっこいいイケおじ」「ショットガンを持たせたい」「いっぱいいるのバカすぎておもしろい」「（あぶない）デカすぎる」「ダンディすぎるでダメなら右上もかなりギリギリでは・・・？」「ダンディすぎるwwwwwそれは仕方ないのでは！？ww」との声が寄せられました。
「駄々をこねる南条弘」同アカウントは同日、「免許返納!?まで…あと70日 駄々をこねる南条弘」とつづり、ソファの上で逆さになる舘さんの姿を公開していました。映画『免許返納!?』は、6月19日に公開予定です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)