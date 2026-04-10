新土曜ドラマで主演する、俳優の町田啓太さん（35）が、子どもたちとハマっている遊びを明かしました。

町田さんが出演するのは、4月11日スタートの新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』。学校に行けない子どもたちがいるフリースクールを舞台に、多様化する生き方に希望を見いだしていく物語で、町田さんは子どもに“甘すぎる”フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じます。

撮影の休憩中には、子どもたちと積極的に話し、遊ぶ町田さんの姿が。町田さんの印象について、子供たちに聞くと「すごくクールな方だと思っていたんですけど、フレンドリーな人で、すごくいい人だなって」や、「すごく面白いです」と、明かしました。

■町田さんがハマっている“あるもの”

実は子どもたちと距離を縮めるために新しく始めたことがあるという町田さん。それは今、子どもから大人まで大人気の“シール”だそうで、「まさかこの年になってボンボンドロップとかシール帳を作るなんて思っていなかったので」と話し、「みんな持ってるって言っていたので、交換してもらいたいなと思って。シール帳とシールを持って行って、“これどうやったらいいの？”って、貼るところからレクチャーしてもらって」と、子どもたちに教わりながら、すっかりシール交換にハマっていることを明かしました。

（4月10日放送『news every.』より）