フジテレビの三上真奈アナウンサーが１０日までに自身のインスタグラムを更新。自身がＭＣを務める「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）の産休前最後の出演を終えたことを報告した。

三上アナは「今日で産前ノンストップ！最後の出演でした しばらくお休みを頂きますが（一旦ストップ）また元気に戻ってきたいと思います！」とつづり、花束の写真を投稿した。

続けて「そして、来週からのノンストップ！もみなさま変わらずにどうぞよろしくお願いします」と呼びかけ投稿を締めた。

この投稿に対しては「三上さんが見たくて、毎朝見てたノンストップ。絶対にノンストップに戻ってきてください 体調にはお気をつけください」「ゆっくり休んで…絶対に無理しないで下さいよ」「また元気な姿で観れる日をお待ちしています」などのコメントが寄せられている。

三上アナは早大商学部を卒業し、２０１３年入社。「ミカパン」の愛称で親しまれ、現在は同局の朝の情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・前９時５０分）でＭＣを務めている。２１年１月に会社員の男性と結婚した。