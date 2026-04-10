◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

もう一押しだった。１点を追う８回。ヤクルトは代わったばかりの大勢から長岡、サンタナの連打で無死二、三塁の好機をつくったが後続が凡退。相手の倍の１０安打を放っての惜敗に池山監督は「ランナーは出るけどホームがなかなか遠かった」と悔しがった。

積極さが裏目に出たのか。２回１死一、二塁。赤羽の深い位置への中飛で二塁を狙った一塁走者の増田が憤死。４回２死一、二塁で赤羽の打席時、竹丸が投じた外角へのボール球を岸田が弾いた間に二塁走者のオスナが三塁を狙うも届かず。３回には先頭の投手・竹丸の平凡な三ゴロをさばいた赤羽が一塁へ悪送球。失点のきっかけを作った。「失点につながったのは投手に申し訳ない」と指揮官。走、守のほころびから相手に流れを渡してしまった。

今季初の連敗を喫し、阪神と入れ替わって２位に転落。「すべてにおいて初がつく。負けはしましたけど、しっかり前を向いて切り替えて頑張っていきたい」と池山監督。自らに言い聞かせるように言葉を強めた。