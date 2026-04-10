＜ストレスMAXな旅行＞「前から嫌だった…」娘から拒絶されショック！【第6話まんが：母の気持ち】
夫に先立たれ、ひとり暮らしの私。友人もいないので、旅行は気の利かない娘タマキと行っています。しかし今回は、タマキの夫ヨウタくんから、「暴言を吐いたら即刻帰宅」というルールをつきつけられました。旅行先の激混みカフェでイライラした私は、つい娘夫婦に当たり散らしてしまいました。いつもの軽口の延長のつもりだったのです。ところがヨウタくんは私の言葉を聞くや否や、本当に宿をキャンセル。タマキを連れて帰ってしまいました。
屈辱的な旅行から帰ってきて数日間、私は娘夫婦の突然の失礼な行動に、激しい怒りを感じていました。ひと言文句を言ってやろうと、タマキに電話やLINEをしました。しかし電話にも出ないし、既読にもなりません。タマキに拒否されているかもしれないと思うようになってから、怒りは徐々に、寂しさと不安に変わっていきました。
数か月してから私はもう一度、意を決してタマキに電話をかけました。今度は電話に出てくれました……。やっとつながったという安心感から、いつもの調子で話してみますが、タマキからの反応はありません。再び不安に襲われ、つなぎとめるような言葉を必死でさがします。
屈辱的な旅行のあと、私は娘夫婦の失礼な行動に激しい怒りを感じて文句を言おうとしました。しかし連絡がとれません。着信拒否をされていると気づき、怒りは唯一の依存先を失った寂しさや不安に。
数か月後、やっと電話が繋がったタマキに「今度は怒鳴らないから」と再び旅行に誘います。しかしタマキは冷たく拒否。つい言い返した途端、躊躇なく電話を切られてしまいました。私はタマキに甘え、傲慢にもいつまでも暴言が許されると思い込んでいました。
やっと、ことの重大さを悟った私でしたが、残念ながら気づくのが遅すぎたようです……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
屈辱的な旅行から帰ってきて数日間、私は娘夫婦の突然の失礼な行動に、激しい怒りを感じていました。ひと言文句を言ってやろうと、タマキに電話やLINEをしました。しかし電話にも出ないし、既読にもなりません。タマキに拒否されているかもしれないと思うようになってから、怒りは徐々に、寂しさと不安に変わっていきました。
数か月してから私はもう一度、意を決してタマキに電話をかけました。今度は電話に出てくれました……。やっとつながったという安心感から、いつもの調子で話してみますが、タマキからの反応はありません。再び不安に襲われ、つなぎとめるような言葉を必死でさがします。
屈辱的な旅行のあと、私は娘夫婦の失礼な行動に激しい怒りを感じて文句を言おうとしました。しかし連絡がとれません。着信拒否をされていると気づき、怒りは唯一の依存先を失った寂しさや不安に。
数か月後、やっと電話が繋がったタマキに「今度は怒鳴らないから」と再び旅行に誘います。しかしタマキは冷たく拒否。つい言い返した途端、躊躇なく電話を切られてしまいました。私はタマキに甘え、傲慢にもいつまでも暴言が許されると思い込んでいました。
やっと、ことの重大さを悟った私でしたが、残念ながら気づくのが遅すぎたようです……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび