古町地区の再生へ！古民家活用した“分散型宿泊施設”公開 レストランやカフェ…周遊しながら新潟の魅力伝える仕掛けも「外国の方・県外の方もぜひ」
新潟市中央区の古町地区に歴史的建造物を活用した“分散型宿泊施設”が開業するのを前に4月9日、その施設の一部が報道陣に公開されました。
9日、報道陣に公開されたのは、新潟市中央区古町地区に開業予定の宿泊施設『NIPPONIA新潟古町花街』の一部。
こちらは、昭和初期に芸妓の拠点として使用されていた建物をリノベーションしたもの。
【藤森麻友アナウンサー】
「新しく設置された窓がある一方、当時のすりガラスの窓も残されていて趣を感じる」
ほかにも、当時の照明など、かつての古町花街の趣が残されています。
この宿泊施設は2023年に新潟市と街づくりに取り組む会社・ふるまち樽拳が連携しスタートしたプロジェクトの第一弾。
古民家などの歴史文化資産を活用することで、文化の継承や古町地区の再開発につなげたい考えです。
さらに、このプロジェクトの最大のポイントは…
【藤森麻友アナウンサー】
「1カ所に滞在するだけではなく、古町を巡りながらひと時を過ごすことができる」
『NIPPONIA新潟古町花街』の施設は古町地区に点在。
9日公開された施設のほかに、古民家を活用したレストランやカフェ・宿泊棟などがあり、周遊しながら古町地区の魅力を感じることができる仕掛けです。
【ふるまち樽拳 小田嶋壽信 代表】
「街に溶け込んだ形で泊まれるところは少ないと思う。そう言った意味では、日本の文化、新潟の文化を知ってもらう良い立地だと思っているので、外国の方、県外の方にもぜひ来ていただきたいと思っている」
『NIPPONIA新潟古町花街』の客室の価格は、1泊4万5000円～10万円。
4月25日にプレオープンし、6月5日にグランドオープンを迎える予定です。