新潟市中央区の古町地区に歴史的建造物を活用した“分散型宿泊施設”が開業するのを前に4月9日、その施設の一部が報道陣に公開されました。

9日、報道陣に公開されたのは、新潟市中央区古町地区に開業予定の宿泊施設『NIPPONIA新潟古町花街』の一部。



こちらは、昭和初期に芸妓の拠点として使用されていた建物をリノベーションしたもの。



【藤森麻友アナウンサー】

「新しく設置された窓がある一方、当時のすりガラスの窓も残されていて趣を感じる」



ほかにも、当時の照明など、かつての古町花街の趣が残されています。



この宿泊施設は2023年に新潟市と街づくりに取り組む会社・ふるまち樽拳が連携しスタートしたプロジェクトの第一弾。



古民家などの歴史文化資産を活用することで、文化の継承や古町地区の再開発につなげたい考えです。



さらに、このプロジェクトの最大のポイントは…



【藤森麻友アナウンサー】

「1カ所に滞在するだけではなく、古町を巡りながらひと時を過ごすことができる」



『NIPPONIA新潟古町花街』の施設は古町地区に点在。



9日公開された施設のほかに、古民家を活用したレストランやカフェ・宿泊棟などがあり、周遊しながら古町地区の魅力を感じることができる仕掛けです。



【ふるまち樽拳 小田嶋壽信 代表】

「街に溶け込んだ形で泊まれるところは少ないと思う。そう言った意味では、日本の文化、新潟の文化を知ってもらう良い立地だと思っているので、外国の方、県外の方にもぜひ来ていただきたいと思っている」



『NIPPONIA新潟古町花街』の客室の価格は、1泊4万5000円～10万円。



4月25日にプレオープンし、6月5日にグランドオープンを迎える予定です。