俳優の上白石萌音さん（28）が10日、岡田准一さん（45）主演の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開予定）に出演することが発表され、コメントを寄せました。

映画は、“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大さん、作詞家・永六輔さん、歌手・坂本九さんが作り上げた、名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。岡田さんが中村八大さん、松坂桃李さん（37）と仲野太賀さん（33）が永六輔さんと坂本九さんをそれぞれ演じます。

上白石さんが演じるのは、タップダンサーを夢見る日系アメリカ人のアリス。ネーティブスピーカーという設定であるため、上白石さんは全編英語のセリフに挑み、タップダンスにも挑戦しています。

役どころについて上白石さんは、「アリスは、自身のアイデンティティに葛藤を抱えながら、タップダンサーを夢見る日系アメリカ人です。ネイティブスピーカーとして英語を話す役は初めてでしたが、練習を重ねて臨みました。またタップダンスを始めたタイミングでこの役をいただき、運命的な巡り合わせを感じています。あの時代、日系アメリカ人のアリスがアメリカでタップを踏むことは“自分はアメリカ人なんだ”という意思の表れでもあると感じたので、ひたすら練習を積むことで役への理解を深めていきました」とコメント。

さらに、「現場では主演の岡田さんが劇中のピアノをすべてご自身で弾かれていると聞き、“私が作品のクオリティを下げるわけにはいかない”とさらに熱が加速したのを覚えています。私自身、この映画を観るのが心底楽しみです。古き良き日本の風、そして世界の風と素晴らしい音楽たちに身を委ねに、ぜひ映画館へいらしてください」と呼びかけ、岡田さんの演技に感化されたことを明かしました。