日向坂46の山口陽世（22）が10日、公式ブログを更新。17枚目のシングル活動を最後にグループを卒業することを発表した。

「日向坂46愛してる！」と題したブログを更新。「今日は皆様にご報告があります」と書き出し、「17枚目シングルの活動をもちまして、日向坂46を卒業します」と5月20日発売予定の17枚目シングル「Kind of love」の活動を最後に卒業することを発表した。

メンバーやファン、関係者との出会いに触れ「皆様と出会えたことが私の一番の幸せです」と振り返った。

「ずっとここに居たいと思う気持ちもあります。たくさん考えました。日向坂46ではない自分。少し怖い気持ちもあるけど、そんな自分がどう生きていくのかどうしても知りたくなりました」と卒業決断に至った理由を説明。

「今の私を作ってくれた日向坂にたくさんの感謝をもって最後まで全て楽しみます！最後までよろしくお願いします」と結んだ。

山口は18年、「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格し、坂道研修生として活動をスタート。20年に日向坂46に三期生として配属された。24年には地元鳥取県の「とっとりふるさと大使」に就任。野球経験があり、DeNAファンとしても知られる。