◇スポニチ後援・九州サーキット第28回トヨタカップオープンゴルフ最終日（2026年4月10日 福岡県宮若市 ザ・クラシックゴルフ倶楽部＝7053ヤード、パー72 優勝賞金200万円）

2日間36ホール競技の最終ラウンドが行われ、首位に1打差の2位で出た和田章太郎（30＝フリー）が通算7アンダーとして藤島征次（41＝フリー）、長田真矩（まさのり、31＝エムトラスト）と並ぶ首位でフィニッシュ。プレーオフ2ホール目で長田が脱落した後、一騎打ちとなった藤島を6ホール目のバーディーで下した。

藤島と長田が2位。初日単独首位で大会最多の6勝目を狙った小田孔明（47＝ダック技建）はスコアを伸ばせず3アンダーの9位に終わった。ベストアマは1アンダー、19位の広木直翔（15＝沖縄・エナジックスポーツ高等学院1年）が獲得した。

九州サーキット初優勝の和田は「ここ2試合は優勝争いをしながら勝ちきれなかった。今日は余裕を持って、プレーを楽しもうと思いながら回った。勝ちきれてうれしい」と喜んだ。3月の北九州オープンは10位、ACNツアー開幕戦のNovil Cup（4月1〜3日）は7位と、上位争いをしながら最終日に後退してきた悔しさを晴らした。

福岡第一高3年でQT挑戦。日本経済大2年だった2014年にプロテストに合格して「学生プロ」として話題を呼んだ。翌15年に九州オープン優勝、16年はACNツアーのLANDIC CHALLENGEを制した。昨季は韓国ツアーに初参戦し、今季の出場権を争うQTで4位に入りツアー前半の出場権を獲得した。「韓国でツアーメンバーとしてプレーしている日本人は僕ひとり。楽しみだし好成績を残したい」。日本ツアーはスポット参戦で両立させる意向で、日韓を股にかけて30歳のジャンプアップを狙う。

（トヨタカップ最終日上位成績）

―7（1）和田章太郎 137

―7（2）藤島征次、長田真矩 137

―5（4）杉山知靖、石塚祥利 139

―4（6）小浦和也、井戸川純平、岡村了 140

―3（9）大城康孝、園田一海、諸藤将次、山田玄彩、古川雄大、藤島豊和、小田孔明 141