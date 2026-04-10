ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「元カノに婚姻届出されてたんだ…」勝手に入籍されてた事態に驚愕！… 「元カノに婚姻届出されてたんだ…」勝手に入籍されてた事態に驚愕！ 執着心が生んだまさかの展開…元カレが明かす同棲地獄の全貌とは 「元カノに婚姻届出されてたんだ…」勝手に入籍されてた事態に驚愕！ 執着心が生んだまさかの展開…元カレが明かす同棲地獄の全貌とは 2026年4月10日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 束縛と監視…それが愛情だと信じていたサトコ。でもミチオの心は、次第に疲弊していきました。職場からの帰路も気が気でなく、家に帰ることすら恐怖になり始めていたのです。そんなふたりの関係に、やがて予想外の転機が訪れるのですが…その内容とは?>>【まんが】勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 褒めてほしかっただけなのに…頑張った結果が報われなさすぎた【夫から脱却できますか？ Vol.35】 「言い訳は聞いてない…予定通りにやれば怒らないよ？」豹変する夫に怯える毎日…結婚前の違和感を飲み込んだ代償