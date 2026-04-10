【円卓の騎士なねこ】誰もが夢中！ アーサー王のもとに集う円卓のにゃんこたち
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誰もが知ってる古今東西の昔話。色んな物語がありますが、そこにねこが登場したらどうなるでしょう？ 原作では悲劇でも、ねこが登場するだけでゆるくてキュートなお話に変貌してしまうんです。
登場人物たちがねこに絆される姿には、「ねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし！
赤ずきんちゃん、シンデレラ、一休さん、浦島太郎。そんな言わずと知れた数々の有名な物語も、ねこが加わっただけでひと味違った方向に!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆円卓の騎士なねこ その１
■◆円卓の騎士なねこ その2
■◆元となったむかしばなし
円卓の騎士
円卓の騎士はアーサー王に仕えたとされる騎士です。
その人数は12人とも100人以上ともいわれています。円卓の騎士の一人であるランスロットは武勇においては右に出るものはおらず、弱きを助け強きをくじくその立ち居振る舞いから、最高の騎士と称されました。
しかし、主君であるアーサー王の妻グウィネヴィアと不義の恋をしてしまいます。そのことがきっかけとなり、アーサー王とランスロットは対立し、円卓の騎士は分裂の道をたどっていったのでした。
著＝ぱんだにあ／『ねこむかしばなし』