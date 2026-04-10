　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の5万7220円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては295.89円高。出来高は4439枚となっている。

　TOPIX先物期近は3770.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は30.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57220　　　　　+360　　　　4439
日経225mini 　　　　　　 57215　　　　　+355　　　 82528
TOPIX先物 　　　　　　　3770.5　　　　 +28.5　　　　6203
JPX日経400先物　　　　　 34100　　　　　+230　　　　 148
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　+3　　　　 406
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース