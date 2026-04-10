日経225先物：10日22時＝360円高、5万7220円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の5万7220円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては295.89円高。出来高は4439枚となっている。
TOPIX先物期近は3770.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は30.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57220 +360 4439
日経225mini 57215 +355 82528
TOPIX先物 3770.5 +28.5 6203
JPX日経400先物 34100 +230 148
グロース指数先物 743 +3 406
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3770.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は30.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57220 +360 4439
日経225mini 57215 +355 82528
TOPIX先物 3770.5 +28.5 6203
JPX日経400先物 34100 +230 148
グロース指数先物 743 +3 406
東証REIT指数先物 売買不成立
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